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В Красноярске приостановили работу кафе китайской кухни: блюда готовили из «безымянного» мяса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске временно закрыли кафе китайской кухни в Советском районе.

Источник: Соцсети

Поводом для внеплановой проверки стала информация о нарушениях ветеринарного законодательства. Инспекторы Россельхознадзора выяснили: в заведении использовали продукты, происхождение которых невозможно установить.

В федеральной системе «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на мясо, морепродукты и другие ингредиенты, из которых готовились блюда. По сути, безопасность этой продукции ничем не подтверждена.

На кухне нашли 145 килограммов обезличенного сырья: свинину, баранину, говядину, птицу, креветки, кальмары, пельмени, рыбу и сливочное масло.

По итогам проверки Управление Россельхознадзора возбудило административное дело. Материалы направили в суд Советского района, который 17 июля постановил приостановить деятельность кафе на 12 суток.