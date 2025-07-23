В Красноярске приостановили работу кафе китайской кухни: блюда готовили из «безымянного» мяса

Поводом для внеплановой проверки стала информация о нарушениях ветеринарного законодательства. Инспекторы Россельхознадзора выяснили: в заведении использовали продукты, происхождение которых невозможно установить.
В федеральной системе «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на мясо, морепродукты и другие ингредиенты, из которых готовились блюда. По сути, безопасность этой продукции ничем не подтверждена.
На кухне нашли 145 килограммов обезличенного сырья: свинину, баранину, говядину, птицу, креветки, кальмары, пельмени, рыбу и сливочное масло.
По итогам проверки Управление Россельхознадзора возбудило административное дело. Материалы направили в суд Советского района, который 17 июля постановил приостановить деятельность кафе на 12 суток.