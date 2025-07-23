Центробанк может снизить ключевую ставку до 18,5% на заседании 25 июля

«Думаю, что варианты со снижением менее 1 п.п и более 2 п.п. не будут даже обсуждаться. При обсуждении вариантов снижения от 1 п.п. до 2 п.п., вероятнее всего, Банк России, либо, руководствуясь подходом максимальной осторожности, повторит сделанный 6 июня шаг в 1 п.п., либо, возможно, даже немного его превысит, приняв решение о снижении на 1,5 п.п. И соответственно, вероятнее всего, мы увидим снижение до 19% или 18,5%», — отметил Балынин, добавив, что не исключает вариант снижения до 18%.