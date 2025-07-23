Центробанк может снизить ключевую ставку до 18,5% на заседании 25 июля

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля может принять решение о снижении ключевой ставки до 19% или 18,5%, заявил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Банк России перешёл к циклу смягчения денежно-кредитной политики и никаких объективных экономических предпосылок в пользу повышения нет», — сказал экономист.
Он назвал маловероятным сценарий сохранения ключевой ставки без изменения на уровне 20%.
«Думаю, что варианты со снижением менее 1 п.п и более 2 п.п. не будут даже обсуждаться. При обсуждении вариантов снижения от 1 п.п. до 2 п.п., вероятнее всего, Банк России, либо, руководствуясь подходом максимальной осторожности, повторит сделанный 6 июня шаг в 1 п.п., либо, возможно, даже немного его превысит, приняв решение о снижении на 1,5 п.п. И соответственно, вероятнее всего, мы увидим снижение до 19% или 18,5%», — отметил Балынин, добавив, что не исключает вариант снижения до 18%.
Банки уже подготовились к снижению ключевой ставки до 18%, так как в последнее время они снизили ставки по вкладам. При этом депозиты все еще остаются крайне выгодным финансовым инструментом, добавил Балынин.
«Видимой и уверенной реакции со стороны курсов валют непосредственно на решение по ключевой ставке не будет, там другие факторы оказывают своё первоочередное влияние», — подчеркнул он.
Текущая ключевая ставка составляет 20% и действует с 9 июня 2025 года. Очередное заседание ЦБ по ставке состоится 25 июля.