Доцент Балынин: с 1 сентября увеличится пенсия у августовских юбиляров

С сентября россияне, которым исполняется 80 лет в августе, начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом агентству «Прайм» сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Он отметил, что в этом возрасте размер фиксированной части пенсии увеличивается в два раза — с 8907,70 до 17 815,40 рубля.
Кроме того, автоматически добавляется надбавка за уход, которая в 2025 году составляет 1314 рублей. В итоге общая сумма фиксированной выплаты для пенсионеров, отпраздновавших 80-летие в августе, вырастет до 19 129,40 рубля. Таким образом, по словам эксперта, прибавка к выплате составит 10 221,70 рубля.
Балынин подчеркнул, что обращаться в Социальный фонд для оформления повышения не требуется — перерасчет и начисление дополнительных средств произойдет автоматически.
Ранее депутат ГД Светлана Бессараб объяснила, как россияне могут увеличить размер своей пенсии более чем в два раза.