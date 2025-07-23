Доцент Балынин: с 1 сентября увеличится пенсия у августовских юбиляров

Кроме того, автоматически добавляется надбавка за уход, которая в 2025 году составляет 1314 рублей. В итоге общая сумма фиксированной выплаты для пенсионеров, отпраздновавших 80-летие в августе, вырастет до 19 129,40 рубля. Таким образом, по словам эксперта, прибавка к выплате составит 10 221,70 рубля.