Курсы валют на 23 июля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник на опасениях ослабления спроса на энергоносители в результате ухудшения условий международной торговли, передает Интерфакс-Казахстан. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:53 Аст составила 68,33 доллара за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,32%, до 65,08 доллара за баррель.