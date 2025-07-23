Курсы валют на 23 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник на опасениях ослабления спроса на энергоносители в результате ухудшения условий международной торговли, передает Интерфакс-Казахстан. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:53 Аст составила 68,33 доллара за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,32%, до 65,08 доллара за баррель.
Металлы
Стоимость золота выросла на 1% во вторник вечером на фоне увеличения спроса на безопасные активы, сообщает 1prime.ru. По состоянию на 20:25 Аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличиласб на 35,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 441,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,5% — до 39,533 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:10 Аст bitcoin торговался по 119 149,18 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 0,86%, а ее капитализация составила 2,37 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 734,2 доллара, понизившись в цене на 1,68%. Капитализация этой криптовалюты составила 450,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,93 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 23 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 22 июля.
1 австралийский доллар 346.31 тенге.
1 азербайджанский манат 313.84 тенге.
10 армянский драм 13.96 тенге.
1 белорусский рубль 162.87 тенге.
1 бразильский реал 95.87 тенге.
10 венгерских форинтов 15.59 тенге.
1 гонконгский доллар 67.77 тенге.
1 грузинский лари 198.57 тенге.
1 датская крона 83.4 тенге.
1 дирхам ОАЭ 144.84 тенге.
1 доллар США 531.96 тенге.
1 евро 622.45 тенге.
1 индийская рупия 6.16 тенге.
1000 иранский риал 12.7 тенге.
1 канадский доллар 388.86 тенге.
1 китайский юань 74.14 тенге.
1 кувейтский динар 1742.25 тенге.
1 кыргызский сом 6.08 тенге.
1 малазийский ринггит 125.79 тенге.
1 мексиканский песо 28.49 тенге.
1 молдавский лей 31.66 тенге.
1 норвежская крона 52.28 тенге.
1 польский злотый 146.34 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 141.8 тенге.
1 российский рубль 6.79 тенге.
1 СДР 726.9 тенге.
1 сингапурский доллар 415.14 тенге.
1 таджикский сомони 56 тенге.
1 тайский бат 16.16 тенге.
1 турецкая лира 13.16 тенге.
100 узбекских сумов 4.24 тенге.
1 украинская гривна 12.74 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 716,87 тенге.
1 чешская крона 25.28 тенге.
1 шведская крона 55.5 тенге.
1 швейцарский франк 667.45 тенге.
1 южноафриканский ранд 30.22 тенге.
100 южнокорейских вон 38.36 тенге.
1 японская иена 3.61 тенге.