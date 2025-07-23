Что ожидает рынок недвижимости Казахстана

— все сделки с дольщиками только по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ), оформленным через Единую информационную систему;

— запрет на наличные расчёты, все платежи проходят только через банк и только после регистрации договора;

— повышенные требования к застройщикам:

опыт строительства не менее 2 лет и не менее 10 000 кв. м построенного жилья в крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент), или 5 000 кв. м — в регионах;

соотношение долгов и капитала — не выше 7;

собственные активы — не менее 10% от суммы активов, подтверждено аудитом;