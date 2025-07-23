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Казахстан и Китай запускают беспилотные грузовики на границе

На пограничном пункте пропуска «Бахты» — «Покиту» стартовал пилотный проект «Умная таможня». Казахстан и Китай впервые запускают беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей, передает BAQ.KZ.

Источник: КГД

Проект направлен на цифровизацию всех процедур и ускорение товаропотока. В числе ключевых нововведений:

единая электронная декларация, признаваемая обеими странами; круглосуточное движение грузов; автоматическая навигация и цифровой контроль за транспортом; сокращение времени и издержек на оформление; рост прозрачности и развитие логистических хабов.

По прогнозам, объём перевозок может достичь до 10 млн тонн грузов в год. Особый акцент сделан на экспорт казахстанской сельхозпродукции — зерна, масла, мяса и других товаров.

Соглашения достигнуты по итогам встречи председателя Комитета государственных доходов РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Чжи Сяньвэя. Подписан меморандум о сотрудничестве.