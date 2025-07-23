Казахстан и Китай запускают беспилотные грузовики на границе

Проект направлен на цифровизацию всех процедур и ускорение товаропотока. В числе ключевых нововведений:
единая электронная декларация, признаваемая обеими странами; круглосуточное движение грузов; автоматическая навигация и цифровой контроль за транспортом; сокращение времени и издержек на оформление; рост прозрачности и развитие логистических хабов.
По прогнозам, объём перевозок может достичь до 10 млн тонн грузов в год. Особый акцент сделан на экспорт казахстанской сельхозпродукции — зерна, масла, мяса и других товаров.
Соглашения достигнуты по итогам встречи председателя Комитета государственных доходов РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Чжи Сяньвэя. Подписан меморандум о сотрудничестве.