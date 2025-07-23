Для банков в Казахстане примут единые правила представления отчетности

В частности, предлагается утвердить единые Правила представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и АО «Банк Развития Казахстана» с приложением к ним форм, предназначенных для сбора административных данных.
Таким образом, будет произведена консолидация трех НПА Нацбанка, регулирующих однородные взаимосвязанные вопросы по представлению регуляторной отчетности:
ПП НБ РК от 21 апреля 2020 года № 54; ПП НБ РК от 2 марта 2021 года № 22; ПП НБ РК от 29 июня 2018 года № 139.
После утверждения новых правил указанные постановления утратят силу, при этом формы отчетности для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК и АО «Банк Развития Казахстана» и порядок их представления не изменятся.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 6 августа 2025 года.