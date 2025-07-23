В башкирском городе Салавате врачам выплатят по миллиону рублей

В городе Салавате принято решение предоставить единовременную социальную выплату врачам в размере 1 миллиона рублей, которая будет выплачиваться частями — по 20 000 рублей ежемесячно после трудоустройства. Об этом стало известно на заседании специальной комиссии в администрации города.