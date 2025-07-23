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В башкирском городе Салавате врачам выплатят по миллиону рублей

Данная мера позволит привлечь в больницы города новых медработников.

Источник: Башинформ

В городе Салавате принято решение предоставить единовременную социальную выплату врачам в размере 1 миллиона рублей, которая будет выплачиваться частями — по 20 000 рублей ежемесячно после трудоустройства. Об этом стало известно на заседании специальной комиссии в администрации города.

Это решение делает Салават первым и на данный момент единственным муниципалитетом республики, который предоставляет столь значимые и комплексные меры поддержки медицинским работникам.

Проблема нехватки квалифицированных медицинских кадров очень актуальна для города. На сегодняшний день в больницах Салавата не хватает 62 врачей и 69 медицинских сестер.

Кроме того, для решения этой системной проблемы комиссией было принято решение предоставлять медицинским сестрам и врачам квартиры.

«Врачам нужно платить — это специфическая работа, не каждому удастся быть врачом. Мы осознаем колоссальную ответственность и труд, которые несут медики, и готовы всеми силами их поддерживать», — подчеркнул важность инициативы глава администрации Салавата Марат Загидуллин.

Сообщается, что благодаря активной работе уже сейчас в город прибыли сотрудники из Нефтекамска и Уфы. В августе ожидается прибытие еще троих специалистов.