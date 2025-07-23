В Челябинской области выявили три нелегальных «банка»

Чтобы оградить себя от такой беды, эксперты советуют проверить, законно ли существует организация, включена ли она в предупредительный список Банка России, который ежедневно обновляют. Предосторожность не лишняя, если учесть, что сегодня в реестре компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке фигурируют 22,4 тысячи организаций по всей стране. Информацию о них направляют правоохранителям, в антимонопольную службу, другим уполномоченным структурам. Но, увы, пока черные кредиторы не канули в Лету.