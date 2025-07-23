В Челябинской области выявили три нелегальных «банка»

Между тем предоставлять деньги в качестве ссуды могут только учреждения, включенные в реестр Банка России. А если люди пользуются услугами мимикрирующих участников рынка, их неминуемо ждут большие проблемы, предупреждают в челябинском отделении регулятора. Нелегалы часто зазывают посетителей низкими процентными ставками, но на деле все не так уж радужно.
Обращение к ним обернется потерями, поскольку права клиентов не защищены законом.
Нелегалы зазывают клиентов низкими процентными ставками, но на деле все не так уж радужно.
Неприятным сюрпризом, в частности, могут стать завышенные процентные ставки или составление договора без указания срока возврата денег, что, подчеркивают финансисты, позволяет нелегалам без разрешения продать заложенную вещь на второй же день. Есть и другой риск, когда персональные данные используют во вред заемщику.
Чтобы оградить себя от такой беды, эксперты советуют проверить, законно ли существует организация, включена ли она в предупредительный список Банка России, который ежедневно обновляют. Предосторожность не лишняя, если учесть, что сегодня в реестре компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке фигурируют 22,4 тысячи организаций по всей стране. Информацию о них направляют правоохранителям, в антимонопольную службу, другим уполномоченным структурам. Но, увы, пока черные кредиторы не канули в Лету.