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В Челябинской области выявили три нелегальных «банка»

На Южном Урале нелегальные кредиторы, зарабатывающие на выдаче ссуд жителям региона, продолжают свою теневую деятельность. Так, Банк России обнаружил в Челябинской области три организации, выдававшие займы, не имея на то права. Две из этой троицы скрывались под вывесками ломбардов, предлагая деньги под залог имущества — ювелирных украшений, автомобилей и электроники. С клиентами заключали договоры комиссии вместо оформления залогового билета. Еще одна организация, попавшая в поле зрения регулятора, — комиссионный магазин из Челябинска, который также выдавал займы под залог техники.

Между тем предоставлять деньги в качестве ссуды могут только учреждения, включенные в реестр Банка России. А если люди пользуются услугами мимикрирующих участников рынка, их неминуемо ждут большие проблемы, предупреждают в челябинском отделении регулятора. Нелегалы часто зазывают посетителей низкими процентными ставками, но на деле все не так уж радужно.

Обращение к ним обернется потерями, поскольку права клиентов не защищены законом.

акцентирует внимание управляющая челябинским отделением Уральского ГУ Центробанка Елена Федина

Нелегалы зазывают клиентов низкими процентными ставками, но на деле все не так уж радужно.

Неприятным сюрпризом, в частности, могут стать завышенные процентные ставки или составление договора без указания срока возврата денег, что, подчеркивают финансисты, позволяет нелегалам без разрешения продать заложенную вещь на второй же день. Есть и другой риск, когда персональные данные используют во вред заемщику.

Чтобы оградить себя от такой беды, эксперты советуют проверить, законно ли существует организация, включена ли она в предупредительный список Банка России, который ежедневно обновляют. Предосторожность не лишняя, если учесть, что сегодня в реестре компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке фигурируют 22,4 тысячи организаций по всей стране. Информацию о них направляют правоохранителям, в антимонопольную службу, другим уполномоченным структурам. Но, увы, пока черные кредиторы не канули в Лету.