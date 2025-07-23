В мясной продукции хабаровского производителя нашли сальмонеллу

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора по итогам внеплановой проверки наказало хабаровского производителя пищевых продуктов ООО «Мясоопторг». Предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение требований технического регулирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»,
По информации пресс-службы ведомства, поводом для проверки стали результаты лабораторных исследований, которые показали, что в пробах бифштексов из мяса птицы, а также говядины и свинины, произведённых ООО «Мясоопторг», обнаружены бактерии рода Сальмонелла. Продукция была изъята в одном из магазинов сети «Светофор» в Хабаровске.
— В производственных цехах общества установлен ряд нарушений. В частности, на металлических элементах холодильных и морозильных камер, а также на производственном оборудовании зафиксированы многочисленные следы ржавчины. Она же обнаружена на стенах помещений для размораживания сырья, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Отмечается, что неупакованное мясо птицы и свинина размещались на производстве вплотную к стенам — это могло привести к загрязнению продукции. Помимо этого, в первом квартале текущего года предприятие не направляло пробы воды, которую оно использует, на лабораторный анализ, что также является нарушением.
Данные факты свидетельствует о несоблюдении требований по обеспечению надлежащих условий хранения пищевой продукции и неудовлетворительном уровне санитарного состояния производственных помещений. По итогам проверки составлен административный протокол, по итогам рассмотрения которого ООО «Мясоопторг» получило предупреждение.