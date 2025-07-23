В мясной продукции хабаровского производителя нашли сальмонеллу

Отмечается, что неупакованное мясо птицы и свинина размещались на производстве вплотную к стенам — это могло привести к загрязнению продукции. Помимо этого, в первом квартале текущего года предприятие не направляло пробы воды, которую оно использует, на лабораторный анализ, что также является нарушением.