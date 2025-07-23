Чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси

Белорусские чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в республике, сообщает газета МВД «На страже».
В Исламабаде представители МВД Беларуси обсудили с коллегами из Пакистана вопросы трудовой миграции. Известно, что делегацию Беларуси возглавил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Сообщается, что представители милицейского ведомства с пакистанскими коллегами провели ряд экспертных консультаций по взаимодействию в сфере труда и трудоустройства. Так, предметно обсуждались правовые механизмы сотрудничества, касаемо перспектив пребывания в Беларусь квалифицированных работников из Пакистана, а также подготовка проекта соответствующего меморандума.
Еще были проработаны алгоритмы относительно обмена правовой информацией и практической реализации соглашения о реадмиссии.
Обе стороны подчеркнули совместную заинтересованность в комплексном взаимодействии по межправительственным соглашениям в вопросах труда и трудоустройства.