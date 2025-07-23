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Чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси

Чиновники проконсультировались по вопросам работы пакистанцев в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в республике, сообщает газета МВД «На страже».

В Исламабаде представители МВД Беларуси обсудили с коллегами из Пакистана вопросы трудовой миграции. Известно, что делегацию Беларуси возглавил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Сообщается, что представители милицейского ведомства с пакистанскими коллегами провели ряд экспертных консультаций по взаимодействию в сфере труда и трудоустройства. Так, предметно обсуждались правовые механизмы сотрудничества, касаемо перспектив пребывания в Беларусь квалифицированных работников из Пакистана, а также подготовка проекта соответствующего меморандума.

Еще были проработаны алгоритмы относительно обмена правовой информацией и практической реализации соглашения о реадмиссии.

Обе стороны подчеркнули совместную заинтересованность в комплексном взаимодействии по межправительственным соглашениям в вопросах труда и трудоустройства.