В Советской Гавани по нацпроекту ремонтируют четыре участка двух улиц

В Советской Гавани продолжается ремонт дорожного покрытия. На эти цели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, выделено 87,7 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году приведут в порядок дорожное полотно на четырёх участках двух улиц. На ул. Гончарова подрядная организация завершила укладку первого слоя асфальтового покрытия и приступила к укладке второго слоя. Более 2000 квадратных метров изношенного дорожного покрытия на участке от ул. Пограничной до ул. Рабочей заменили на новое, а также установили бордюрный камень. На участке дороги от ул. 15 Погибших Партизан до Сахалинской устанавливают бордюрный камень, здесь также обновят асфальт на участке продолжительностью более 600 метров. Асфальтирование дороги от ул. Гончарова до ул. Партизанская начнётся сразу после снятия старого асфальтобетонного покрытия.
По президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городе продолжается ремонт самых проблемных участков дороги. На обновление дорожного полотна выделено 87,7 млн рублей, из них 2,2 млн рублей — средства краевого бюджета, 8,7 млн рублей — городского бюджета. Ремонтные работы планируют завершить до 31 августа.
В 2026 году в Советской Гавани по нацпроекту планируют обновить более девяти километров дорог.