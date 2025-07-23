В Советской Гавани по нацпроекту ремонтируют четыре участка двух улиц

В этом году приведут в порядок дорожное полотно на четырёх участках двух улиц. На ул. Гончарова подрядная организация завершила укладку первого слоя асфальтового покрытия и приступила к укладке второго слоя. Более 2000 квадратных метров изношенного дорожного покрытия на участке от ул. Пограничной до ул. Рабочей заменили на новое, а также установили бордюрный камень. На участке дороги от ул. 15 Погибших Партизан до Сахалинской устанавливают бордюрный камень, здесь также обновят асфальт на участке продолжительностью более 600 метров. Асфальтирование дороги от ул. Гончарова до ул. Партизанская начнётся сразу после снятия старого асфальтобетонного покрытия.