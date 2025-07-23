В Приморье изменится порядок компенсации за вывоз мусора для льготников

Как напомнила краевой министр соцтруда Светлана Красицкая, с июля оплата будет производиться исходя из общей площади жилого помещения, а не по числу проживающих. Получается, что компенсации за ТКО ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, ветеранам боевых действий и другим теперь будут рассчитываться в пределах нормативной площади жилья: 33 квадратных метра на одиноко проживающего, 42 — на семью из двух человек, и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более человек.
По оценке министерства труда и социальной политики Приморского края, в регионе такие меры социальной поддержки получают около 155 тысяч человек. При этом для 55% из них плата за ТКО увеличится, а размер компенсации в среднем вырастет почти на 11%.
В связи с этим краевому бюджету потребуется дополнительно 22 млн рублей за сентябрь-декабрь 2025 года. Основная часть этих расходов придется на компенсации ветеранам труда, детям войны и ветеранам боевых действий.
Для многодетных семей, как уточнили в министерстве, изменений не будет, их жилищные условия, как правило, укладываются в норматив.
В ходе обсуждения законопроекта депутаты задавали уточняющие вопросы. К примеру, вице-спикер парламента Сергей Кузьменко поинтересовался об увеличении финансового бремени на региональный бюджет, а депутат Сергей Слепченко узнал, на сколько для граждан в среднем поднимется плата. В итоге законопроект на заседании комитета решено одобрить.