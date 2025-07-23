В Приморье изменится порядок компенсации за вывоз мусора для льготников

Как напомнила краевой министр соцтруда Светлана Красицкая, с июля оплата будет производиться исходя из общей площади жилого помещения, а не по числу проживающих. Получается, что компенсации за ТКО ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, ветеранам боевых действий и другим теперь будут рассчитываться в пределах нормативной площади жилья: 33 квадратных метра на одиноко проживающего, 42 — на семью из двух человек, и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более человек.