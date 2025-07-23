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Размытую дамбу Октябрьского моста почти восстановили в Новосибирске

Рабочие завершают укладку плодородного грунта и планируют засеять травой откос в ближайшие дни.

Источник: Соцсети

На дамбе Октябрьского моста возле строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершаются восстановительные работы после размыва грунта. На прошлой неделе сильные дожди привели к повреждению участка, сообщает мэр Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

«Дорожные службы уже вывезли намытую землю, восстановили дорожное покрытие и тротуары, смонтировали дренажный колодец и гидроизоляцию. Сейчас формируют откос и укладывают многослойную систему: геотекстиль — для разделения слоёв, геосетку — для укрепления основания», — отметил мэр.

Рабочие завершают укладку плодородного грунта и планируют засеять травой откос в ближайшие дни. Ситуация остается на особом контроле властей.

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