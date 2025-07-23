Размытую дамбу Октябрьского моста почти восстановили в Новосибирске

«Дорожные службы уже вывезли намытую землю, восстановили дорожное покрытие и тротуары, смонтировали дренажный колодец и гидроизоляцию. Сейчас формируют откос и укладывают многослойную систему: геотекстиль — для разделения слоёв, геосетку — для укрепления основания», — отметил мэр.