Петербуржцам показали проект будущей станции метро «Лиговский проспект — 2»

Уточняется, что на третьей позиции в списке кандидатов разместился «А. ЛЕН». Жюри возглавил вице-губернатор Николай Линченко. — «Сегодня было много дебатов, много вопросов как в части реализации и эксплуатации здания, так и сроков выполнения строительства. Мы с вами знаем, что этот проект функционально связан со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Эта скоростная дорога технологически будет связана со станцией метро “Лиговский проспект — 2”» — рассказал вице-губернатор.