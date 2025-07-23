Госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей

Министр также доложил о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет Татарстана. Так, за первое полугодие налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 89,8 млрд рублей, налог на имущество организаций — 22,7 млрд рублей.