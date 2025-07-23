Когда в Казахстане могут запретить покидать страну

Не секрет, что если не платить налоги в Казахстане, можно попасть под санкции со стороны государства — помимо пени, которая «накапает» на задолженность, гражданину могут арестовать банковские счета.
При этом не все должники осознают масштаб мер, которые государство может принять в отношении них. Как напомнили в ИС «Юрист», в Казахстане при наличии долгов возможен временный запрет на выезд за границу.
Такая санкция применяется к гражданам, которые допустили задолженность более 40 месячных расчетных показателей (МРП) (157 280 тенге в 2025 году), или просрочку по алиментам, кредитам и штрафам свыше 3 месяцев.
Как снять запрет на выезд за границу в Казахстане:
- проверяем наличие долга через портал «Электронного правительства» или в приложении eGov mobile через специальный сервис в разделе «Путешествие, жизнь за границей и иммиграция»;
- погашаем задолженность — нужно оплатить штраф, налог, алименты или любой другой долг, из-за которого был наложен запрет;
- сохраняем доказательства и уведомляем судебного исполнителя, который ввел запрет, о погашении задолженности;
- получаем уведомление о снятии ограничения — запрет снимут только после того, как судебный исполнитель вынесет постановление и сообщит о нем;
- проверяем статус — данные обновляются не сразу, поэтому задолженность лучше погасить как можно быстрее, чтобы не было проблем на границе.
В целом, чтобы не попасть в неудобное положение, казахстанцам стоит заранее проверять наличие долгов, своевременно оплачивать штрафы и налоги, и не стоит игнорировать письма и уведомления о наличии задолженности.