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В Екатеринбурге замораживают стройки и растягивают сроки ипотеки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля, ФедералПресс. В Екатеринбурге средний срок ипотечного кредитования на июль 2025 года составляет 26,9 лет. При этом доля сделок с ипотекой на рынке снизилась с 80% в 2024-м до 62% в середине текущего года. При этом в уральской столице растут объемы замороженных и не сданных вовремя строительных объектов.

«Доля сделок с ипотекой в 1 половине 2025 года выросла до 62%, средний срок кредита приблизился к 27 годам», — сообщил на круглом столе «ФедералПресс» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

В июле 2025 года исполнился ровно год с момента ухода с российского рынка недвижимости массовой льготной ипотеки, которая являлась основным драйвером развития строительной отрасли. На фоне высокой ключевой ставки Центрального банка РФ граждане инвестируют имеющиеся средства не в объекты недвижимости, а располагают на депозитах, они обеспечивают доходность выше инфляции. Такая ситуация изымает оборотные средства из отрасли, что ведет к негативным последствиям.

Как отметил Михаил Хорьков, в целом по стране объем строительства пока не снижается, а, напротив, демонстрирует рост. Так, например, за последние пять лет в Екатеринбурге этот показатель вырос в два раза. Однако начиная с 2024 года в уральской столице растут объемы остановленного или замороженного строительства. То есть строят много, но и «замораживать» стали также больше, чем было раньше.

Так, по данным Уральской палаты недвижимости, в целом по России вывод новых проектов на рынок в первой половине 2025 года сократился на 22%, а объем продаж за этот же период упал на 26%.