В Екатеринбурге замораживают стройки и растягивают сроки ипотеки

Как отметил Михаил Хорьков, в целом по стране объем строительства пока не снижается, а, напротив, демонстрирует рост. Так, например, за последние пять лет в Екатеринбурге этот показатель вырос в два раза. Однако начиная с 2024 года в уральской столице растут объемы остановленного или замороженного строительства. То есть строят много, но и «замораживать» стали также больше, чем было раньше.