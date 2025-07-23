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Трассу М-12 на участке Тюмень — Екатеринбург расширят в 2026 году

УРФО, 23 июля, УралПолит.Ru. Трассу М-12 «Восток» на участке Тюмень — Екатеринбург планируют сделать четырехполосной в следующем году. Об этом журналистам сообщили в Росавтодоре.

«В 2026 году от Екатеринбурга до Тюмени переведем в четырехполосное исполнение 128 километров, из которых 56 километров — в ходе капремонта и 72 километра — после стройки и реконструкции», — цитирует 72.RU главу Росавтодора Романа Новикова.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин проконтролировал, как идут работы по продлению трассы М-12 до Тюмени. По поручению главы государства Владимира Путина реконструкция трассы обеспечит скоростное движение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, а также республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.