Трассу М-12 на участке Тюмень — Екатеринбург расширят в 2026 году

«В 2026 году от Екатеринбурга до Тюмени переведем в четырехполосное исполнение 128 километров, из которых 56 километров — в ходе капремонта и 72 километра — после стройки и реконструкции», — цитирует 72.RU главу Росавтодора Романа Новикова.
Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин проконтролировал, как идут работы по продлению трассы М-12 до Тюмени. По поручению главы государства Владимира Путина реконструкция трассы обеспечит скоростное движение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, а также республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.