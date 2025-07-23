Трассу М-12 на участке Тюмень — Екатеринбург расширят в 2026 году

«В 2026 году от Екатеринбурга до Тюмени переведем в четырехполосное исполнение 128 километров, из которых 56 километров — в ходе капремонта и 72 километра — после стройки и реконструкции», — цитирует 72.RU главу Росавтодора Романа Новикова.