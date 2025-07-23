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В Татарстане в 2025 году откроются семь детсадов и пять школ

Три детсада в ЖК «Царево», Песчаных Ковалях и Апастово уже достроили.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2025 году откроются семь детских садов и пять школ. Учреждения рассчитаны на более 6,5 тысячи воспитанников. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

В Зеленодольском и Пестречинском районах строительство детских садов уже идет. Работы выполнены на 39% и 25% соответственно. Возводятся дошкольные учреждения в Высокогорском районе и Казани. Три детсада в ЖК «Царево», Песчаных Ковалях и Апастово уже достроили.

Новые школы строятся в Казани и Набережных Челнах — каждая из них примет по 1,2 тысячи учеников. Также ведется строительство образовательного объекта в Агрызе, Буинске и Мензелинске.

Тем временем в Казани ко Дню республики откроют школу олимпийского резерва по фехтованию.