В Кольцово появилась модернизированная система паспортного контроля

Екатеринбургский аэропорт Кольцово стал первой региональной авиагаванью страны с системой паспортного контроля «Сапсан». Благодаря модернизации пропускная способность выросла в полтора раза, сообщили в Департаменте информполитики региона.
В международном аэропорту состоялось открытие новой автоматизированной системы паспортного контроля, получившей название «Сапсан». Церемонию посетили новый министр транспорта России Андрей Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и генеральный директор группы компаний «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.
— Это третий аэропорт в стране, в котором такая система существует. Это поможет наращивать международное сообщение Кольцово, — сказал министр транспорта России Андрей Никитин.
Евгений Чудновский подчеркнул, что модернизация привела к обновлению всех контрольных пунктов и значительному увеличению пропускной способности.
Дмитрий Ядров обратил внимание, что российские авиакомпании осуществляют рейсы в 24 государства, а объемы авиаперевозок ежегодно растут. Денис Паслер выразил уверенность, что улучшение инфраструктуры аэропорта способствует повышению комфорта путешествий и расширению возможностей авиапассажиров региона.