Во Владивостоке суд перенёс разбирательство по причалам бухты Улисс

Во Владивостоке заседание Арбитражного суда по делу об изъятии объектов и земельных участков в бухте Улисс перенесли из-за отказа одной из компаний признать требования Генеральной прокуратуры. Об этом написал ТАСС.
Напомним, Генеральная прокуратура Российской Федерации требует признать недействительными и отменить сделки по продаже и аренде причальных сооружений, зданий и земельных участков в бухте Улисс. Эти объекты, по мнению прокуратуры, изначально были землями обороны, которые в разные годы незаконно перешли от военного министерства к разным юридическим и физическим лицам. Арбитраж рассматривает сразу четыре иска к различным компаниям и частным собственникам.
В частности, прокуратура заявляет, что причальные стенки и другие объекты инфраструктуры бухты предназначены исключительно для нужд вооружённых сил, и их передача или продажа частному бизнесу стала результатом злоупотреблений бывших военных чиновников. В материалах дела содержатся указания на схемы передачи имущества, якобы совершённые в обход закона, и требования о возврате этих активов государству. По самому иску арестовано порядка 60 объектов, а круг ответчиков насчитывает более 30 юридических и физических лиц.
Компания «Сват Ко», выступающая одной из сторон процесса, отказалась признавать иск, мотивировав это тем, что договор аренды причала у неё уже завершён, а пирс и другие объекты переданы другому пользователю без долгов и претензий. Из-за этого суд отсрочил разбирательство.
Для понимания масштаба конфликта нужно знать, что значительная часть арестованных объектов обеспечивает ключевые инфраструктурные функции. Например, другая компания-ответчик, «Нико-Ойл ДВ», обслуживает единственную перевалочную базу для снабжения нефтепродуктами Магаданской области.
История вопроса началась с массовых проверок законности приватизации прибрежных земель. Власти подали несколько исков к новым собственникам, яхт-клубам и компаниям, чтобы вернуть десятки объектов и участков в федеральную собственность. Кроме того, было вынесено решение о немедленном освобождении бухты от всех гражданских судов и плавсредств в интересах национальной безопасности и для функционирования военных баз.
Следующее заседание будет рассматривать детали исполненных сделок, доводы прокуратуры о незаконности передачи имущества и аргументы коммерческих структур, которым может грозить утрата собственности либо компенсации по минимальной оценке.