Во Владивостоке суд перенёс разбирательство по причалам бухты Улисс

В частности, прокуратура заявляет, что причальные стенки и другие объекты инфраструктуры бухты предназначены исключительно для нужд вооружённых сил, и их передача или продажа частному бизнесу стала результатом злоупотреблений бывших военных чиновников. В материалах дела содержатся указания на схемы передачи имущества, якобы совершённые в обход закона, и требования о возврате этих активов государству. По самому иску арестовано порядка 60 объектов, а круг ответчиков насчитывает более 30 юридических и физических лиц.