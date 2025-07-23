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Туроператоры отменяют рейсы из-за ситуации на Городецком гидроузле

В связи с инцидентом, произошедшим 22 июля на Городецком гидроузле, операторы туристических теплоходов пересматривают графики предстоящих круизов.

Туристическая сфера региона переведена в режим усиленной готовности. Некоторые маршруты уже скорректированы: путешественники пересажены на другие теплоходы или доставлены до пунктов назначения наземным транспортом.

Запланированы альтернативные экскурсионные программы по основным достопримечательностям области. Как сообщили в компании «Водолет», рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославль (25 июля) и обратно (27 июля) с запланированными остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, отменены.

Информация о последующих рейсах будет опубликована компанией позднее. Пассажирам отмененных рейсов будет произведен полный возврат средств за приобретенные билеты.

Напомним, что в ходе демонтажных работ на Городецком гидроузле 22 июля произошло частичное разрушение шлюзовой камеры № 15А.