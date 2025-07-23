Туроператоры отменяют рейсы из-за ситуации на Городецком гидроузле

Запланированы альтернативные экскурсионные программы по основным достопримечательностям области. Как сообщили в компании «Водолет», рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославль (25 июля) и обратно (27 июля) с запланированными остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, отменены.