Туроператоры отменяют рейсы из-за ситуации на Городецком гидроузле

Туристическая сфера региона переведена в режим усиленной готовности. Некоторые маршруты уже скорректированы: путешественники пересажены на другие теплоходы или доставлены до пунктов назначения наземным транспортом.
Запланированы альтернативные экскурсионные программы по основным достопримечательностям области. Как сообщили в компании «Водолет», рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославль (25 июля) и обратно (27 июля) с запланированными остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, отменены.
Информация о последующих рейсах будет опубликована компанией позднее. Пассажирам отмененных рейсов будет произведен полный возврат средств за приобретенные билеты.
Напомним, что в ходе демонтажных работ на Городецком гидроузле 22 июля произошло частичное разрушение шлюзовой камеры № 15А.