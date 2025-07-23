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Денис Паслер выделил 235 млн рублей на подготовку врачей для Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил финансирование в размере 235 миллионов рублей на обучение медицинских кадров по программам специалитета и ординатуры для системы здравоохранения региона.

«Обеспечение уральцев доступной и качественной медицинской помощью — один из ключевых приоритетов», — уверен Денис Паслер.

Средства будут направлены в период с 2025 по 2031 год, что позволит подготовить 195 специалистов и 67 ординаторов. Эта мера призвана укрепить кадровый потенциал регионального здравоохранения и поддержать реализацию национальных проектов.

Обучение по специалитету длится 6 лет, а по стоматологии — 5 лет, что выходит за рамки стандартных бюджетных лимитов. Поэтому в ближайшие пять лет из областной казны ежегодно будет выделяться около 40 миллионов рублей на подготовку будущих медиков. После проведения конкурсных процедур будут заключены госконтракты с образовательными учреждениями, а каждый студент подпишет договор с Минздравом региона, работодателем и вузом.

Новые инвестиции в медицинское образование позволят не только закрыть кадровый дефицит, но и повысить уровень здравоохранения в регионе.

«ФедералПресс» сообщал, что председатель Заксо Свердловской области Людимила Бабушкина всецело поддержала идею регионального минздрава о распределении студентов-целевиков, которые после окончания учебы отказываются работать в государственных клиниках.