Денис Паслер выделил 235 млн рублей на подготовку врачей для Свердловской области

«Обеспечение уральцев доступной и качественной медицинской помощью — один из ключевых приоритетов», — уверен Денис Паслер.
Средства будут направлены в период с 2025 по 2031 год, что позволит подготовить 195 специалистов и 67 ординаторов. Эта мера призвана укрепить кадровый потенциал регионального здравоохранения и поддержать реализацию национальных проектов.
Обучение по специалитету длится 6 лет, а по стоматологии — 5 лет, что выходит за рамки стандартных бюджетных лимитов. Поэтому в ближайшие пять лет из областной казны ежегодно будет выделяться около 40 миллионов рублей на подготовку будущих медиков. После проведения конкурсных процедур будут заключены госконтракты с образовательными учреждениями, а каждый студент подпишет договор с Минздравом региона, работодателем и вузом.
Новые инвестиции в медицинское образование позволят не только закрыть кадровый дефицит, но и повысить уровень здравоохранения в регионе.
«ФедералПресс» сообщал, что председатель Заксо Свердловской области Людимила Бабушкина всецело поддержала идею регионального минздрава о распределении студентов-целевиков, которые после окончания учебы отказываются работать в государственных клиниках.