Денис Паслер выделил 235 млн рублей на подготовку врачей для Свердловской области

Обучение по специалитету длится 6 лет, а по стоматологии — 5 лет, что выходит за рамки стандартных бюджетных лимитов. Поэтому в ближайшие пять лет из областной казны ежегодно будет выделяться около 40 миллионов рублей на подготовку будущих медиков. После проведения конкурсных процедур будут заключены госконтракты с образовательными учреждениями, а каждый студент подпишет договор с Минздравом региона, работодателем и вузом.