Промтрансбанк стал банкротом по иску Центробанка РФ

Арбитражный суд Республики Башкортостан по иску Центрального банка России признал Промтрансбанк банкротом и прекратил полномочия временной администрации. Об этом стало известно от ТАСС со ссылкой на решение суда.
Согласно информации, функции конкурсного управляющего банком были возложены на Агентство по страхованию вкладов. Ранее Арбитражный суд признал Росэнергобанк банкротом. Общая сумма обязательств перед кредиторами составляет 42 миллиардов рублей. Недостающие средства будет разыскивать Агентство по страхованию вкладов.