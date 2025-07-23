Арендовать нельзя купить: на российском рынке новостроек идет смена поколений

Судите сами: с 2020 по 2025 год рынок аренды в России пережил серию резких колебаний. В 2020 году пандемия обрушила спрос, аренда в Москве и Петербурге снизилась на 10−12%, в регионах падение было скромнее. В 2021 году рынок стремительно отыграл позиции: арендные ставки выросли на 20−25% из-за восстановления спроса и дефицита предложения. В 2022 году из-за геополитической нестабильности спрос колебался, а ставки в целом остались на уровне предыдущего года. Однако в 2023 году аренда вновь резко подорожала — в столицах рост достигал 40%, в регионах — до 30% на фоне дорогой ипотеки и ажиотажа на рынке. 2024 год стал переломным: рынок насытился, и арендные ставки пошли вниз.