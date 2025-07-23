В Самарской области производители участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»

Предприниматели и самозанятые Самары могут бесплатно представить свои товары на городских ярмарках.
Такие мероприятия под открытым небом проходят регулярно. В июле, например, в Струковском саду состоялось четыре маркета.
Производитель десертов Наталья Костюк рассказывает, что о проекте узнала через рассылку от центра «Мой бизнес». Участие стало для неё первым, но уже принесло новых покупателей.
Рассказываем про ближайшие мероприятия для бизнеса:
2 августа — выставка-продажа в коттеджном посёлке «Моя Ильинка».
16−17 августа — маркет на фестивале «Креатив на Волге» для ИП и компаний из креативных индустрий. Приём заявок — до 8 августа: ссылка.
22−24 августа — ярмарка в рамках «ВолгаФеста» на набережной. Здесь смогут торговать производители одежды, аксессуаров, сувениров, игрушек и декора. Продукция размещается в брендированных открытых домиках (по два участника). Регистрация: ссылка.
Ярмарки служат эффективным каналом продаж для локальных брендов. Развитие таких форматов — одна из задач, поставленных главой региона Вячеславом Федорищевым перед профильными ведомствами.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.