«Почту России» заподозрили в махинациях с пенсиями: подробности

Счетная палата РФ в ходе проверки деятельности «Почты России» за 2020−2025 годы выявила серьезные нарушения в использовании средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий. Согласно данным аудита, государственный оператор мог размещать эти целевые средства на банковских счетах с целью получения дополнительного дохода. Об этом пишет газета «Ведомости».
В отчете контролирующего органа указывается, что вместо развития собственной инфраструктуры компания направила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную поддержку различных организаций, а свыше 600 млн рублей — на PR-активности в СМИ и социальных сетях.
Социальный фонд России зафиксировал 136 случаев нарушения сроков доставки пенсий с задержкой от 1 до 20 дней в период с 2020 по 2024 год. В Счетной палате связали эти задержки с возможностью получения дохода от размещения целевых средств на банковских счетах.
По итогам проверки контролирующий орган рекомендовал правительству разработать механизм компенсации для граждан за несвоевременную доставку пенсионных выплат и социальных пособий.
Прежде министр цифрового развития Максут Шадаев заявил о критическом несоответствии тарифов «Почты России» рыночным реалиям. Он отметил, что при крайне низких ценах на услуги требования к государственному предприятию остаются непропорционально высокими.