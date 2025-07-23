«Почту России» заподозрили в махинациях с пенсиями: подробности

Социальный фонд России зафиксировал 136 случаев нарушения сроков доставки пенсий с задержкой от 1 до 20 дней в период с 2020 по 2024 год. В Счетной палате связали эти задержки с возможностью получения дохода от размещения целевых средств на банковских счетах.