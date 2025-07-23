Власти Самары потратят 1,6 миллионов рублей на снос дома 1949 года постройки

В Самаре планируют снести дом на улице Артемовской, 24, который был построен в 1949 году. Подрядчика для этого ищут на госзакупках. Максимальная цена аукциона превышает 1,6 миллионов рублей.
— Объект капитального строительства, подлежащий сносу, расселен, — говорится в документах закупки.
Площадь объекта превышает 420 квадратных метров. До начала сноса подрядчик должен будет отключить дом от коммуникаций, а после них — вывезти все отходы на полигон. Выполнить работы нужно будет в течение 15 дней после заключения контракта. Подрядчика определят 31 июля.