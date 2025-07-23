Депутат Колунов: большинство россиян поддерживает запрет электросамокатов

«Здесь все зависит от мнения жителей. На сегодняшний день мы видим от большинства поддержку ограничений электросамокатов и иных СИМ. Я отмечу, что речь не только о передвижении на них, но и о парковке. Сегодня мы наблюдаем “навалы” СИМов на тротуарах в наших городах. Такого, конечно, быть не должно», — заявил депутат.