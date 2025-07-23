В Иркутске планируют построить мост через Ушаковку

Как сообщает пресс-служба мэрии, проектная документация проходит государственную экспертизу. Техническая экспертиза уже успешно пройдена, все выявленные замечания устранены, и теперь ведется подготовка к ценовой экспертизе. После получения положительного заключения будет подана заявка на софинансирование по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».