В Иркутске планируют построить мост через Ушаковку

По поручению мэра Руслана Болотова состоялся рабочий выезд на место предполагаемого строительства. Участие в нем приняли исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин и начальник отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ Октябрьского округа Ольга Кожевникова. Представителям ТОС Октябрьского округа показали готовые проектные решения, включая схемы организации движения и благоустройства прилегающей территории.
Как сообщает пресс-служба мэрии, проектная документация проходит государственную экспертизу. Техническая экспертиза уже успешно пройдена, все выявленные замечания устранены, и теперь ведется подготовка к ценовой экспертизе. После получения положительного заключения будет подана заявка на софинансирование по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
При получении федеральных средств реализация запланирована на 2026-й год. Срок строительства, согласно проектной документации, составит около 8 месяцев.
Проектом предусмотрено возведение четырехпролетного плитного моста шириной 9 метров, включая тротуары по 2,25 метра с каждой стороны. Дорожное покрытие будет выполнено из асфальтобетона, что обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта и пешеходов.
«Строительство моста в районе Ледяной — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Октябрьского округа. Мы держим этот вопрос на особом контроле и последовательно выполняем все необходимые процедуры. Уверен, что реализация этого проекта значительно улучшит качество жизни жителей прилегающих территорий», — отметил Сергей Гаврин.