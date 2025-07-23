Больше 21 миллиона рублей похитили при ремонте дороги в Хабаровском крае

«По документам подрядчика, все обязательства были выполнены. Эти акты приняло краевое учреждение, после чего была произведена полная оплата. Однако в ходе проверки выяснилось: дорожное покрытие не соответствует ГОСТу. Более того, объемы работ в отчетах оказались недостоверными. Это подтвердили специалисты, которые провели контрольные замеры», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.