Больше 21 миллиона рублей похитили при ремонте дороги в Хабаровском крае

Подрядная организация получила оплату за ремонт дороги в Хабаровском крае. Но, как выяснила прокуратура, качество работ не соответствовало стандартам, а объемы оказались завышенными. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокуратура выявила крупное хищение средств, выделенных на ремонт трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре. Работы выполнялись с сентября 2022 года по август 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«По документам подрядчика, все обязательства были выполнены. Эти акты приняло краевое учреждение, после чего была произведена полная оплата. Однако в ходе проверки выяснилось: дорожное покрытие не соответствует ГОСТу. Более того, объемы работ в отчетах оказались недостоверными. Это подтвердили специалисты, которые провели контрольные замеры», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По подсчетам, федеральному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 21 миллиона рублей. Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения. Расследование продолжается под контролем прокуратуры.