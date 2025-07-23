В Татарстане подешевели огурцы, картофель и яйца

Огурцы подешевели на 4,21%, их средняя цена снизилась до 98,11 рубля за килограмм. Картофель упал в цене на 6,8% — до 78,07 рубля. Цены на свеклу снизились на 2,6%, на белокочанную капусту — на 3,36%, куриные яйца — на 3,19%.