В Татарстане подешевели огурцы, картофель и яйца

На прошедшей неделе, с 7 по 13 июля, в Татарстане зафиксировано снижение цен на ряд овощей и продуктов первой необходимости. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Огурцы подешевели на 4,21%, их средняя цена снизилась до 98,11 рубля за килограмм. Картофель упал в цене на 6,8% — до 78,07 рубля. Цены на свеклу снизились на 2,6%, на белокочанную капусту — на 3,36%, куриные яйца — на 3,19%.
Незначительное сократилась стоимость пшена и мясных изделий. Так, килограмм пшена стоит теперь 44,51 рубля, а сосисок и сарделек — 442,53 рубля.
Больше всего прибавила в цене морковь —4,35%, до 75,11 рубля за килограмм. Также выросла стоимость бананов — до 146,66 рубля, яблок — до 148,86 рубля, сметаны — до 294,85 рубля и полукопченой колбасы — до 627,43 рубля за килограмм.