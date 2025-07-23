В центре Перми продается кафе-столовая за 10 млн рублей

На популярной площадке бесплатных объявлений размещен лот о продаже кафе-столовой в центре Перми за 10 миллионов рублей. Заведение включает два зала, кафе-бар и столовую. Всего 100 посадочных мест. Среднемесячная выручка достигает 3,1 млн рублей.