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В центре Перми продается кафе-столовая за 10 млн рублей

Ежедневная посещаемость составляет 450−600 человек.

Источник: Комсомольская правда

На популярной площадке бесплатных объявлений размещен лот о продаже кафе-столовой в центре Перми за 10 миллионов рублей. Заведение включает два зала, кафе-бар и столовую. Всего 100 посадочных мест. Среднемесячная выручка достигает 3,1 млн рублей.

В описании указаны преимущества бизнеса: полгода назад проведён ремонт с обновлением мебели и интерьера, имеется лицензия на алкоголь, установлены системы пожарной безопасности, кондиционирования и видеонаблюдения.

Штат из 20 опытных сотрудников готов продолжить работу с новым владельцем. Коллектив полностью выполняет все бизнес-процессы — от кухни до управления.