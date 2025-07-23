Новое электросудно «Стрельна» пустят для прогулок по Неве

Судно создано на базе проекта «Москва 2.0» на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области и представляет собой обновленную версию популярной в СССР серии Р-51. Классический советский облик дополнили современными технологиями: электродвигателями, энергоемкими аккумуляторами и интеллектуальной электроникой.
На борту судна, рассчитанного на 140 пассажиров, есть просторный ресторан в основном салоне и бизнес-зал с панорамными окнами в носовой части. Верхняя палуба разделена на открытую зону и закрытую под навесом, что позволит комфортно проводить время при любой погоде.
«Стрельна» оснащена гибридной силовой установкой, которая обеспечивает бесшумное движение и до 8 часов работы на аккумуляторах. Эксплуатацией судна займется компания-организатор прогулочных рейсов по Неве с выходом в Финский залив.