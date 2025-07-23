Новое электросудно «Стрельна» пустят для прогулок по Неве

На борту судна, рассчитанного на 140 пассажиров, есть просторный ресторан в основном салоне и бизнес-зал с панорамными окнами в носовой части. Верхняя палуба разделена на открытую зону и закрытую под навесом, что позволит комфортно проводить время при любой погоде.