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Новое электросудно «Стрельна» пустят для прогулок по Неве

На причале у Петропавловской крепости презентовали современное электросудно «Стрельна», которое начнет курсировать по Неве, сочетая легендарный дизайн и передовые технологии. Борт рассчитан на 140 пассажиров, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Судно создано на базе проекта «Москва 2.0» на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области и представляет собой обновленную версию популярной в СССР серии Р-51. Классический советский облик дополнили современными технологиями: электродвигателями, энергоемкими аккумуляторами и интеллектуальной электроникой.

На борту судна, рассчитанного на 140 пассажиров, есть просторный ресторан в основном салоне и бизнес-зал с панорамными окнами в носовой части. Верхняя палуба разделена на открытую зону и закрытую под навесом, что позволит комфортно проводить время при любой погоде.

«Стрельна» оснащена гибридной силовой установкой, которая обеспечивает бесшумное движение и до 8 часов работы на аккумуляторах. Эксплуатацией судна займется компания-организатор прогулочных рейсов по Неве с выходом в Финский залив.