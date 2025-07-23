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Винлаб возвращается к стандартному режиму работы

К концу недели планируется возобновление работы всех магазинов.

Источник: Аргументы и факты

Более 100 магазинов «Винлаб» во Владивостоке, Москве и иных городах возобновили деятельность после кибератаки.

На протяжении недели сеть намерена выйти на полноценный рабочий график и распахнуть все магазины.

«В текущий момент покупки в магазинах “ВинЛаб” осуществляются в обычном формате: полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная система. Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в виде каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на заключительной стадии модерации в магазинах приложений. В ближайшее время клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми плюсами сети», — написано в сообщении.

Напомним, что приморские филиалы сети алкогольных напитков «Винлаб» временно приостановили свою деятельность 15 июля. Сеть магазинов «Винлаб» по техническим причинам прекратила работу во Владивостоке, а также в более чем 2000 торговых точках по всей России. Причиной временного прекращения работы стала кибератака.