Винлаб возвращается к стандартному режиму работы

Более 100 магазинов «Винлаб» во Владивостоке, Москве и иных городах возобновили деятельность после кибератаки.
На протяжении недели сеть намерена выйти на полноценный рабочий график и распахнуть все магазины.
«В текущий момент покупки в магазинах “ВинЛаб” осуществляются в обычном формате: полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная система. Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в виде каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на заключительной стадии модерации в магазинах приложений. В ближайшее время клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми плюсами сети», — написано в сообщении.
Напомним, что приморские филиалы сети алкогольных напитков «Винлаб» временно приостановили свою деятельность 15 июля. Сеть магазинов «Винлаб» по техническим причинам прекратила работу во Владивостоке, а также в более чем 2000 торговых точках по всей России. Причиной временного прекращения работы стала кибератака.