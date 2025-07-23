Винлаб возвращается к стандартному режиму работы

«В текущий момент покупки в магазинах “ВинЛаб” осуществляются в обычном формате: полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная система. Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в виде каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на заключительной стадии модерации в магазинах приложений. В ближайшее время клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми плюсами сети», — написано в сообщении.