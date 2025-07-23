Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру

В Национальном банке призвали белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру, сообщили на «Первом информационном».
Так, по словам первого замглавы правления Нацбанка Александра Егорова, белорусы уже купили у Нацбанка свыше 12 тысяч 80-рублевых купюр.
Здесь мы подробнее писали о том, что Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.
Представитель главного финучреждения страны рассказал, что банкноту, которую Нацбанк начал выпускать с 31 марта, выпустили тиражом в 80 тысяч штук. Также к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне были выпущены памятные монеты, тираж которых выкуплен почти полностью.
При этом Нацбанк призвал белорусов приобрести памятную купюру 80 рублей.
— Призываем граждан воспользоваться возможностью приобрести эту банкноту, потому что это хорошая сувенирная продукция, подарок. При этом, если это сувенир, не значит, что этими купюрами нельзя платить — они все равно остаются законным платежным средством, — прокомментировал Егоров.
Также он сказал, что спрос на купюру 80 рублей будет в Беларуси перманентным на протяжении года.
— Изображения, которые есть и на монетах, и на купюре, они как раз таки символизируют то, что Беларусь всегда будет помнить эту Великую Победу, — заключил он.
К слову, Нацбанк понизил курс доллара и увеличил курс евро на 23 июля.
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