Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру

— Призываем граждан воспользоваться возможностью приобрести эту банкноту, потому что это хорошая сувенирная продукция, подарок. При этом, если это сувенир, не значит, что этими купюрами нельзя платить — они все равно остаются законным платежным средством, — прокомментировал Егоров.