Себестоимость поездки в автобусе в Самаре составляет 76 рублей

В Самаре себестоимость проезда в автобусе составляет чуть 76 рублей. Именно столько составлял региональный тариф, который действовал до 17 апреля текущего года, об этом рассказали в «СамараАвтоГазе».
При этом расчетный тариф на перевозку самарцев другими видами транспорта намного выше. Для метро он составляет более 184 рублей. А для трамваев и троллейбусов себестоимость проезда и вовсе оценили в 300 рублей.
Реально же пассажиры в Самаре платят намного меньше. С 1 января 2025 года стоимость проезда при оплате по карте составляет 37 рублей, а наличными — 40 рублей.