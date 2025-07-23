В мэрии показали, как будет выглядеть Зимнее озеро после благоустройства

В мэрии Калининграда показали проект благоустройства территории Зимнего озера. Аукцион уже размещен на госзакупках: впереди выбор подрядчика и проведение работ.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проектом предусмотрено мощение тропинок, устройство пешеходного настила и пирсов из террасной доски, освещение и камеры системы «Безопасный город», качели, скамейки, урны. Также — озеленение, посадка многолетников.
Отмечается, что ширина променада составит от 2 до 7.5 метров, в самых широких его местах появятся «площадки для тихого отдыха».
Напомним, этой весной Зимнее озеро победило в народном голосовании за территорию, которую в 2026 году приведут в порядок. 7190 человек проголосовали за благоустройство территории у водоема.