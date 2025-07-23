В Волгограде к августу запустят движение по восстановленной улице Ангарской

Три года выделено подрядчику на полную реконструкцию улицы Ангарской. Стратегически важная магистраль станет за это время полностью четырехполосной. Пока же к началу августа планируется завершить работы на третьем участке дороги, которые ведутся в настоящее время.
На данный момент двухкилометровый участок готов на 98%. Здесь уже уложили новый асфальт, установили освещение и барьерное ограждение, обустроили ливневую канализацию.
«Это был сложный этап: здесь грунты тяжелые, много инженерных сооружений. Но до конца июля мы эту работу полностью завершим», — подтвердил губернатор Андрей Бочаров. 23 июля он вместе с мэром Владимиром Марченко побывал на месте строительства.
Глава региона подчеркнул: Ангарская может стать дублером проспекта Жукова и имеет важное значение как дорога в аэропорт. Нагрузка на нее немалая — здесь расположены первая облбольница, 30-я поликлиника и три школы, не считая промышленных объектов.
Реконструкция магистрали стартовала в 2020-м, тогда восстановили участок от улицы Римского-Корсакова до автозаправочной станции. На данный момент здесь четырехполосное движение, подъездные пути ведут к распределительному центру популярного интернет-магазина.