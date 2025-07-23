Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусороперерабатывающий завод построен в Минске

В Минске построили мусороперерабатывающий завод.

Источник: Комсомольская правда

В Минске завершилось строительство мусороперерабатывающего завода. Об этом на «Радио-Минск» рассказал гендиректор «Минскстроя» Александр Терехов, пишет агентство «Минск-Новости».

Мусороперерабатывающий завод в Минске построили на полигоне «Тростенецком».

— Объект построен, проводятся пусконаладочные работы, — прокомментировал чиновник.

Также гендиректор «Минскстроя» обратил внимание на то, что возведение завода стало очередным шагом в экологичном подходе к обращению с отходами в столице. Предприятие предусматривает ручную сортировку на первоначальном этапе, последующее полуавтоматическое разделение вторресурсов по видам, а затем — выделение RDF-топлива.

Ранее МинЖКХ сказало, что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси.

Тем временем Беларусь раскрыла детали своего лунного проекта.