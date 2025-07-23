Мусороперерабатывающий завод построен в Минске

В Минске завершилось строительство мусороперерабатывающего завода. Об этом на «Радио-Минск» рассказал гендиректор «Минскстроя» Александр Терехов, пишет агентство «Минск-Новости».
Мусороперерабатывающий завод в Минске построили на полигоне «Тростенецком».
— Объект построен, проводятся пусконаладочные работы, — прокомментировал чиновник.
Также гендиректор «Минскстроя» обратил внимание на то, что возведение завода стало очередным шагом в экологичном подходе к обращению с отходами в столице. Предприятие предусматривает ручную сортировку на первоначальном этапе, последующее полуавтоматическое разделение вторресурсов по видам, а затем — выделение RDF-топлива.
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