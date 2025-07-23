Мусороперерабатывающий завод построен в Минске

Также гендиректор «Минскстроя» обратил внимание на то, что возведение завода стало очередным шагом в экологичном подходе к обращению с отходами в столице. Предприятие предусматривает ручную сортировку на первоначальном этапе, последующее полуавтоматическое разделение вторресурсов по видам, а затем — выделение RDF-топлива.