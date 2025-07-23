Аэропорт Сочи встретил первый рейс Centrum Air из Самарканда

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и субботам — на самолетах Airbus A320, вмещающих до 186 пассажиров. Прибытие в Сочи запланировано на 06:50, вылет в Самарканд — в 08:00 по местному времени. Время полета составляет около трех часов.