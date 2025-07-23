Аэропорт Сочи встретил первый рейс Centrum Air из Самарканда

Международный аэропорт Сочи сообщил о начале выполнения регулярных рейсов по маршруту Самарканд — Сочи авиакомпанией Centrum Air. Первый рейс узбекского перевозчика прибыл в Сочи 23 июля.
Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и субботам — на самолетах Airbus A320, вмещающих до 186 пассажиров. Прибытие в Сочи запланировано на 06:50, вылет в Самарканд — в 08:00 по местному времени. Время полета составляет около трех часов.
Первый рейс встретили в аэропорту традиционной водной аркой. Пассажирам вручили памятные подарки и сувениры с символикой аэропорта и авиакомпании, а экипаж получил именные пряники. Отдельного поздравления также удостоился первый зарегистрировавшийся на рейс пассажир.
Авиасообщение между Самаркандом и Сочи осуществляется с 2022 года. За это время выполнили более 300 рейсов и перевезли свыше 50 тысяч пассажиров. Помимо Centrum Air по маршруту летают самолеты авиакомпаний «Азимут» и «Уральские авиалинии».
«Запуск прямого рейса в Самарканд авиакомпании Centrum Air расширит международное сообщение аэропорта Сочи и откроет новые возможности для жителей курортной столицы и близлежащих регионов Краснодарского края посетить один из древнейших городов Центральной Азии», — отметил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.