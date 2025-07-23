Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай выделит Беларуси 2 млн долларов на охрану лесов от пожаров

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Китайская сторона выделит Беларуси два миллиона долларов на охрану лесов от пожаров, сообщила пресс-служба белорусского Минлесхоза в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Telegram / Брестский лесной

По информации министерства, сейчас в Минске проходит церемония запуска международного проекта «Охрана лесов Беларуси: комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне».

В рамках проекта белорусским лесоводам будет оказана безвозмездная помощь в размере 2 миллионов долларов от Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг китайского правительства.

говорится в сообщении

Эти деньги в основном будут направлены на укрепление материально-технической базы лесхозов.

В министерстве также сообщили, что это результат совместной работы лесного ведомства республики с ПРООН в Беларуси и китайским посольством. Кроме того, это первый в истории суверенной Беларуси проект с партнерами из Китая в области лесного хозяйства.