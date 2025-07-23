Китай выделит Беларуси 2 млн долларов на охрану лесов от пожаров

По информации министерства, сейчас в Минске проходит церемония запуска международного проекта «Охрана лесов Беларуси: комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне».
В рамках проекта белорусским лесоводам будет оказана безвозмездная помощь в размере 2 миллионов долларов от Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг китайского правительства.
Эти деньги в основном будут направлены на укрепление материально-технической базы лесхозов.
В министерстве также сообщили, что это результат совместной работы лесного ведомства республики с ПРООН в Беларуси и китайским посольством. Кроме того, это первый в истории суверенной Беларуси проект с партнерами из Китая в области лесного хозяйства.