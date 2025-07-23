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МАРТ: интернет-торговля в Беларуси переживает бурный рост

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Бурный рост интернет-торговли отмечается в Беларуси за последние годы, заявила на пресс-конференции в среду заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли республики Светлана Короткевич.

Источник: Sputnik.by

Из года в год мы наблюдаем существенный прирост товарооборота по нашим маркетплейсам, которые работают на территории республики. Сегодня доля вклада в товарооборот интернет-торговли составляет практически 12%

сказала Короткевич

Она отметила, что еще два года назад этот показатель держался на уровне 6%.

Замминистра рассказала, что на 23 июля текущего года в торговом реестре значатся 27 тысяч 543 магазинов, осуществляющих торговлю в интернете.

В начале июля в МАРТ состоялась встреча представителей крупных интернет-площадок с главой профильного ведомства Артуром Карповичем. По информации МАРТ, стороны обсудили в том числе экспортную реализацию белорусских товаров через маркетплейсы и реализацию проектов государственно-частного партнерства и социальных инициатив в стране.