МАРТ: интернет-торговля в Беларуси переживает бурный рост

Из года в год мы наблюдаем существенный прирост товарооборота по нашим маркетплейсам, которые работают на территории республики. Сегодня доля вклада в товарооборот интернет-торговли составляет практически 12%
Она отметила, что еще два года назад этот показатель держался на уровне 6%.
Замминистра рассказала, что на 23 июля текущего года в торговом реестре значатся 27 тысяч 543 магазинов, осуществляющих торговлю в интернете.
В начале июля в МАРТ состоялась встреча представителей крупных интернет-площадок с главой профильного ведомства Артуром Карповичем. По информации МАРТ, стороны обсудили в том числе экспортную реализацию белорусских товаров через маркетплейсы и реализацию проектов государственно-частного партнерства и социальных инициатив в стране.