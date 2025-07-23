Казахстан создаёт национальную грузовую авиакомпанию

На совещании акцент сделан на запуск грузовой авиакомпании. По словам главы ФНБ «Самұрық-Қазына» Нурлана Жакупова, проект начнётся с аренды трёх самолётов. Первый рейс ожидается в начале 2026 года. Казахстан рассчитывает усилить позиции в международной логистике: сегодня 15% глобальных грузов проходят через его воздушное пространство.