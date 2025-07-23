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МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году

МАРТ объяснил белорусам, что будет с картофелем в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, пишет БелТА.

Короткевич обратила внимание, что были сделаны определенные выводы.

— Министерством совместно с правительством выработан ряд мер, которые бы могли исключить подобные факты уже с учетом урожая 2025 года, — подчеркнула представитель МАРТ.

Специалист напомнила, что президент Беларуси подписал указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд» (подробнее — здесь). Короткевич пояснила, что документ направлен на обеспечение стабильности на потребительском рынке, наличие в магазинах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период. Короткевич сказала, что стабилизационные фонды переходят в систему государственного заказа.

Представитель ведомстве акцентировала внимание на том, что в рамках выполнения данного указана разрабатывается постановление белорусского правительства с целью урегулировать взаимоотношения между производителем и торговыми организациями. Она уточнила: МАРТ ожидается, что это будут качественные деловые и взаимовыгодные условия между поставщиком и покупателем в лице торговых сетей и торговых магазинов.

— Но вместе с тем для того, чтобы исключить подобные факты, которые мы отмечали в апреле — мае нынешнего года, предусмотрена административная ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств, — заявила Светлана Короткевич.