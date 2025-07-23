МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году

Представитель ведомстве акцентировала внимание на том, что в рамках выполнения данного указана разрабатывается постановление белорусского правительства с целью урегулировать взаимоотношения между производителем и торговыми организациями. Она уточнила: МАРТ ожидается, что это будут качественные деловые и взаимовыгодные условия между поставщиком и покупателем в лице торговых сетей и торговых магазинов.