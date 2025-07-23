Невский проспект закроется на ремонт с 3 августа

Невский проспект в Петербурге ожидает трехнедельный ремонт, начало которого запланировано на 3 августа. О соответствующем решении сообщил исполняющий обязанности председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Евгений Варов в среду, 23 июля.
Заместитель уточнил, что работа по ремонту главной магистрали города начнется именно в августе, так как в этот период снижается пассажиропоток и интенсивность автомобильного движения, многие горожане находятся в отпусках.
Одновременно с ремонтом самого проспекта запланирована реставрация трамвайных путей и трех мостов: Казанского, Аничкова и Зеленого. На текущий момент специалисты разрабатывают схему временного регулирования дорожного движения, предусматривающую поэтапное перекрытие отдельных участков улицы, сообщили журналисты издания «Фонтанка».