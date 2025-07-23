Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с тезисами доклада на двух ключевых площадках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР) Организации Объединенных Наций.
Он отметил роль ЕАЭС как динамично развивающегося интеграционного объединения. При этом, углубление евразийской экономической интеграции служит существенным дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР странами евразийской «пятерки».
Успешное функционирование ЕАЭС с единым рынком, объединяющим более 185 миллионов потребителей и последовательная реализация согласованных экономических политик, стали катализатором экономического роста. Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4% по итогам 2024 года, и второй год подряд был выше среднемирового уровня.
Он представил опыт ЕАЭС как наглядное подтверждение важности сотрудничества на региональном уровне в дополнение к национальным стратегиям достижения глобальных целей.
Кожошев сообщил, что реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР. Речь идет о Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».
В планах Комиссии продолжить анализ влияния интеграции на достижение ЦУР и делиться его результатами с международным сообществом, внося таким образом вклад в глобальные усилия по реализации Повестки-2030.