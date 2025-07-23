Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН

Кожошев сообщил, что реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР. Речь идет о Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».