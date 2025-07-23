Совмин ужесточил ограничения на выплату дивидендов в Беларуси

Согласно документу, ограничения на выплату дивидендов инвесторам из недружественных стран продлили до конца 2026 года. Вместе с тем теперь все выплаты требуют обязательного разрешения со стороны местных исполкомов и Мингорисполкома, вне зависимости от суммы. Ранее подобный порядок применялся только в том случае, если дивиденды превышали 80 000 базовых величин, или 3,36 миллиона рублей (одна базовая величина составляет 42 рубля в июле 2025 года) в течение года.