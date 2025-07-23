Совмин ужесточил ограничения на выплату дивидендов в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 395 от 21 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, ограничения на выплату дивидендов инвесторам из недружественных стран продлили до конца 2026 года. Вместе с тем теперь все выплаты требуют обязательного разрешения со стороны местных исполкомов и Мингорисполкома, вне зависимости от суммы. Ранее подобный порядок применялся только в том случае, если дивиденды превышали 80 000 базовых величин, или 3,36 миллиона рублей (одна базовая величина составляет 42 рубля в июле 2025 года) в течение года.
Одним из ключевых изменений стало введение двух различных режимов для выплат: до и более 20 000 базовых величин, или 840 000 рублей в год. Для выплаты сумм, которые меньше установленного значения, компаниям нужно сохранить не менее 70% сотрудников, а также не иметь задолженностей.
Крупные выплаты требуют дополнительных условий. В частности, компания должна быть прибыльной. Что касается объема дивидендов, то он должен быть не более 50% от средних прямых иностранных инвестиций за пять лет. Средняя заработная плата должна составлять минимум 3,5 размера зарплаты, а для резидентов Парка высоких технологий — 11,5 минимальной зарплаты.
Однако резиденты ПВТ получили частичное исключение. К примеру, для них не действует критерий по объему инвестиций при выполнении требований по зарплатам.
Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов положены выплаты от государства на сумму более 46 613 рублей.
Кстати, глава МИД Максим Рыженков сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов: «Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию».
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