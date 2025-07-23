В ФРГ заявили, что на Patriot для Украины есть деньги

«Положение дел не изменилось», — сказал он журналистам во время пресс-подхода в Берлине. По его словам, в среду на встречах в разных форматах будет обсуждаться вопрос, «где, в каких странах Европы и за ее пределами есть Patriot» и сколько комплексов они готовы передать Киеву. Писториус напомнил, что наряду с Германией Норвегия, Швеция и Нидерланды заявил о готовности участвовать в финансировании поставок этих систем. «Так что в наличии есть деньги на эти Patriot, теперь нужны Patriot», — подытожил он.